Embed

"Debe haber alguna orden importante como para que no no le revisen nada a Independiente. No usan el VAR con nosotros. Revisan todos los penales menos los nuestros", deslizó el Emperador en conferencia de prensa, con mucha calentura. La protesta del DT es por una jugada en el segundo tiempo en la que tras un centro, Damián Batallini fue derribado en el área y el árbitro no lo consideró falta, así como tampoco los colegiados de la cabina.

El Rojo ya había estado inmerso en la polémica entre semana, cuando cayó con el Ferroviario. Allí reclamaron una tarjeta roja por juego brusco alevoso de Alejandro Martínez, quien le pegó un planchazo en el pecho a Batallini, dos penales cobrables por mano y una falta clara que no fue sancionada que derivó en la lesión del juvenil Vallejo.

Ninguna de las mencionadas jugadas fueron advertidas por Andrés Merlos en la cancha y Darío Herrera en el VAR. Al respecto, Falcioni reclamó: "A Merlos lo premiaron con San Lorenzo - Vélez después de lo que hizo en Avellaneda". Y el árbitro omitió una clara mano de Matías De los Santos sobre el final del partido, que luego sancionó a instancias de la tecnología, y que derivó en el gol del triunfo del Ciclón.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la nueva dirigencia y su futuro. "El otro día conocí a los dirigentes nuevos. No hablamos nada de vital importancia. La charla quedará para después”, afirmó, dando a entender que hasta el final del torneo estará sentado en el banco del Rojo.