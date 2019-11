El martes, cuando presentó la renuncia, Diego Maradona escribió en su cuenta de instagram: "Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado". Eligió ser fiel a Gabriel Pellegrino, que decidió no presentar candidatura ya que no logró que todas las agrupaciones se junten. Pero Pellegrino podría terminar actuando como un nexo entre la próxima dirigencia y ex director técnico. Estas son cuestiones que se terminarán definiendo en los próximas días.

El hincha sueña con seguir teniendo a Maradona en el club y este miércoles se movilizaron en La Plata para pedir por su continuidad. Una gran cantidad de simpatizantes se autoconvocaron y gritaron por él.

Por lo pronto, el plantel de Gimnasia completó ayer una nueva jornada de entrenamientos en Estancia Chica bajos las órdenes de la dupla conformada por Leandro Martini y Mariano Messera. De no mediar ningún imprevisto, los técnicos evalúan repetir la formación que viene de golear 3 a 0 a Aldosivi. Está claro que el rendimiento fue óptimo y sin lesionados ni suspendidos, no tendrían la intención de cambiar. Pero en una ciudad, todavía anhelan con que el Diego lidere los mandatos de un club que se anima a soñar en grande y luchar contra las adversidades.

ADEMÁS:

Alexander Zverev le ganó en dos sets a Roger Federer en una exhibición

"Le hemos ofrecido a Riquelme manejar el fútbol de Boca en su totalidad"

Bomba de Riquelme: "Formaré parte de la lista Ameal-Pergolini"