Los planes del Muñeco Gallardo hasta que vuelva el fútbol

El cronograma que se armo es que sigan con esta movilidad durante junio e incluso los que se fueron al exterior ya saben que pueden seguir en sus destinos. Luego van a intentar si la AFA y el gobierno lo permite que en julio pueda haber entrenamientos en grupos pequeños distribuidos por horario durante el día. Después de nivelar todo ese aspecto físico quieren intentar iniciar una pretemporada de un mes en agosto con todos los jugadores para estar listo en caso que los torneos se inicien en setiembre.

El gran problema que existe es que este tipo de entrenamientos individuales les va a hacer perder potencia y explosión y recuperar esa fuerza muscular para luego llevarla al campo de juego no será de un día para otro. No es casual que todos coincidan que el tiempo parado debe ser similar al tiempo de recuperación. De todos modos, saben que no depende de ellos en el cuerpo técnico y por eso no se hacen ilusiones.