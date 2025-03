Los problemas en la defensa que tendrá Scaloni para enfrentar a Uruguay y Brasil

Es que por un largo tiempo Lisandro Martínez estará fuera de las convocatorias ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación. Con su ausencia, la Albiceleste pierde al zaguero zurdo titular y a quien también ha jugado de lateral izquierdo cuando no estuvo Tagliafico.

Sin embargo, la baja del futbolista de Manchester United puede no ser la única porque en esa zona de la cancha el técnico tiene otro dolor de cabeza ya que Cuti Romero no suma minutos oficiales desde el 8 de diciembre del año pasado cuando disputó 15 minutos frente a Chelsea. Si bien aún mantiene una lesión muscular, lo cierto es que está próximo a volver y podría jugar previo al duelo con Uruguay.

A esta situación se suma que las últimas declaraciones de Nicolás Otamendi llamaron la atención: “Leo (Scaloni), no, del cuerpo técnico ninguno me mandó feliz cumpleaños. Capaz que no vieron que era mi cumpleaños, pero, bueno, tranquilo”. Pero parecería ser un número puesto, al igual que Leonardo Balerdi, que viene siendo parte de la lista en las últimas convocatorias y puede jugar de seis, y Nehuén Pérez. No obstante, habría que ver quiénes completan la nómina.

Germán Pezzella, quien fue convocado pese a algunas dudas, perdió nivel en el último tiempo en River. A su vez, los reemplazantes naturales para Lisandro Martínez son Marcos Senesi y Facundo Medina, ambos zurdos y con algunas citaciones en este proceso. Éste último, que juega en el Racing de Lens, le ganó la batalla y fue citado.

Por último, el entrenador también perdió un jugador clave: Marcos Acuña. Si bien no está lesionado, viene teniendo un flojo nivel en el Millonario y también problemas físicos. Por eso, Scaloni debió citar a Francisco Ortega, quien peleaba por un lugar en los convocados con Barco y Soler. El ex Vélez será con Tagliafico los laterales izquierdos.