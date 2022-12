Luis Enrique:" No estoy contento, no vine aquí a especular"

Además, reconoció que no estaba pendiente del otro partido (el de Costa Rica ante Alemania) y contó que no se había enterado que La Furia quedaba eliminada en un momento por el triunfo del conjunto Tico: "¿Estuvimos eliminados en algún momento? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? No me he enterado. Tres minutos eliminado me hubiesen dado un infarto", deslizó.

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado", declaró Enrique, desestimando cualquier tipo de especulación de su equipo para evitar cruzarse con Brasil.

"El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo", explicó.

Por último, aclaró que no estuvo atento al otro encuentro del grupo: "Yo no estoy pendiente del otro partido, solo centrado en el mío. ¿Estuvimos eliminados en algún momento? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? No me he enterado. Mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular, no estoy contento porque me ganó Japón, yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Tres minutos eliminado me hubiesen dado un infarto".

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.