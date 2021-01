Luis Zubeldía: "Debemos estar a la altura de la historia"

Lanús goleó a Vélez y se clasificó a la final

"Tengo un sentimiento muy fuerte por Lanús. Tengo muchos sueños y yo lo que quiero es que Lanús siempre gane. Y si gana títulos, mejor, pero que esté siempre en la conversación. Lanús tiene una historia rica, hecha desde abajo, y eso lo hace grande. Todos nosotros debemos estar a la altura de esa historia, especialmente de la reciente”.

Además, agregó: "Yo creo que todo lo que uno cosecha tienen que ver con mucho trabajo, con estar siempre presente, con trabajar para mejorar. Y lo que ha logrado hoy Lanús tienen que ver con eso. No con algo particular. Estoy feliz porque me gusta ganar y porque siento que es un premio para el club, que está constituido por los jugadores, dirigentes, hinchas, socios, nosotros, el CT, y todos aquellos que trabajan en inferiores".

Puntualmente sobre el encuentro y el rendimiento de Lanús, el DT analizó: "El partido de hoy era el último en la serie, así que me imagino que las sensaciones y el saber qué nos estábamos jugando, por ahí hizo que nos costara combinar un poco en algunas jugadas. Eso tal vez hizo que Vélez tenga la iniciativa y obviamente salga a buscar ese gol de visitante. No se cuánto hay de mental, cuánto de juego propio y cuánto de virtud del rival. Yo siento que las copas son así".

Para cerrar, le preguntaron sobre que rival prefiere en la final de la Copa Sudamericana, Luis Zubeldía fue contundente: "Es difícil. Después de las que hemos pasado, sin dudas el que venga va a ser duro. Son finales, así que venga el que tenga que venir. Todas las finales son difíciles, no me imagino una final sencilla, ya sea Coquimbo o Defensa".