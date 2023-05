Macri confirmó que volverá a hacer política en Boca y criticó Riquelme

"Los que estamos acá nos sentimos tristes con lo que vemos de Boca hoy y por qué no volver a soñar. A donde me necesiten yo voy a estar siempre", aseguró Macri, que acompañará al opositor Ibarra en los comicios de diciembre.

"El respeto interno, la armonía, el apoyarse unos a otros es lo que sentimos que se ha perdido. Más allá de los títulos, Boca construyó una institución sólida y reconocida en el mundo", dijo Macri, al trazar una comparación entre su gestión desde1995 hasta 2007 y la actual encabezada por Jorge Amor Ameal.

En la misma línea, aseguró: "Tenemos que volver a soñar en grande, pero para eso debe haber una institución. Un club conducido con la seriedad y profesionalismo que se necesita, sin personalismos ni autoritarismos que son cosas que no conducen y no nos llevan a ningún lado. Nos han hecho perder el rol de institución líder y moderna. Hoy no se habla de eso alrededor de Boca, sino en otro equipo...".

mauricio macri andres ibarra.webp Mauricio Macri apoyó la candidatura de Andrés Ibarra y la construcción de una nueva Bombonera.

Macri confirmó que volverá a involucrarse en la política del club. "Lo voy a hacer desde la convicción que lo que se hizo estos años ha sido muy dañino y continuar en esta línea va a hacer a Boca más chico y sin confundir que lo que Riquelme ha hecho en la cancha ha sido increíble", afirmó con palito incluido para el máximo ídolo de Boca y actual vicepresidente.

Además, el ex Jefe de Estado afirmó que "mi sueño es que Martín Palermo dirija a Boca, también Carlitos Tevez, creo que el que ganó cosas tiene un plus, hay que brindarles una solidez". Y reveló que en los últimos años de su presidencia en Boca, Pep Guardiola, quien todavía no había asumido en Barcelona, le confesó sus ganas de ser el técnico del Xeneize.

¿En qué consiste el proyecto de la 'Nueva Bombonera'?

El proyecto de 'Nueva Bombonera' que presentó Andrés Ibarra en la tarde noche del lunes implica la construcción de un nuevo estadio a dos cuadras del Alberto J. Armando, con una capacidad del estadio de 105.000 personas.

Además, lo que sería la vieja Bombonera no se destruiría, sino que se conectaría al nuevo estadio con un puente para que los hinchas que no logren entrar en esas más de 100.000 personas puedan seguir el partido mediante pantallas gigantes. De concretarse, Boca tendría dos estadios simultáneamente, algo inédito.

nueva bombonera.webp Así sería el proyecto concretado de la 'Nueva Bombonera'.

"Es muy difícil, pero hay que empezar a trabajarlo. Así como aquella vez la ampliamos y modernizamos en tiempo récord, esta vez no va a ser tan fácil. Hay que conseguir los permisos de la Ciudad y eso va a llevar un tiempo", reconoció Mauricio Macri en diálogo con TyC Sports.

"Después, tenemos que encarar esta maravilla que nos va a permitir que entren decenas de miles más de hinchas y va a fortalecer al club. Nos va a permitir pagarle más y mejor a nuestros jugadores y que no se vayan a la velocidad que se van ahora", añadió.