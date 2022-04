Manchester City venció 1-0 al Atlético Madrid en la ida

MANCHESTER CITY 1-0 ATLÉTICO MADRID



Desde el arranque, el conjunto local intentó ser protagonista y tener el balón. Mientras que los dirigidos por el Cholo Simeone apostaron más a los contragolpes.

Raheem Sterling supo inquietar al arquero Joan Oblak con un remate en la puerta del área. El delantero mostró un gran rendimiento que le permitió generar peligro y acercarse a una posible apertura de marcador.

Aún así el equipo de Pep Guardiola no pudo romper con la igualdad sin goles y el descanso llegó en el momento justo para el Colchonero, que sufrió la presión del rival.

Ya en el complemento, el Atlético de Madrid tuvo sus chances en los pies de Antoine Griezmann y Marcos Llorente. Los futbolistas no pudieron concretar sus disparos pero si alertaron al local.

Manchester City supo utilizar las pelotas paradas para mantener en alerta al contrincante. Por ejemplo, un tiro libre de Kevin De Bruyne hizo lucir a Jan Oblak con una perfecta tapada.

Gracias a los cambios realizados por ambos entrenadores, el encuentro se abrió y comenzó a tener un ritmo más interesante. A los 70 minutos fue De Bruyne quien celebró el 1-0 para los Ciudadanos: tras la asistencia de Phil Foden, el mediocampista no falló en el mano a mano ante Oblak y puso en ventaja a su equipo.



Si bien la victoria no le asegura al conjunto de Guardiola la clasificación a las semifinales, llegan a la revancha en el Wanda Metropolitano con un ventaja, lo que no es poco.

BENFICA 1-3 LIVERPOOL



Sin demasiados inconvenientes, la visita impuso su juego desde el comienzo y generó jugadas que implicaron un riesgo para el rival. El Liverpool supo desarmar con cada ataque a la defensa local y mantuvo constantemente en alerta al arquero Odisseas Vlachodimos, quien debió intervenir en varias ocasiones para salvar a su equipo.

A los 17 minutos llegó el primer grito de gol. Tras un tiro de esquina, Ibrahima Konaté se escapó de su marca y de cabeza anotó el 1-0 que puso en ventaja a los dirigidos por Jürgen Klopp.

El segundo tanto no tardó en llegar. La visita continuó dominando el juego y a los 33 cambió el resultado parcial a 2-0. Sadio Mané solo tuvo que empujar el balón para volver a golpear al Benfica.

En la última mitad, el cuadro inglés fue sorprendido por el local. A los 49, Darwin Núñez recibió un centro de Rafa Silva y definiendo al segundo palo acortó la distancia en el marcador a 2-1.



Si bien la confianza del Benfica creció tras obtener el descuento y tuvo algunas chances de empatarlo, en el final sufrió un nuevo gol del contrincante que lo dejó sin esperanzas de revertir la situación.

A los 87, Luis Díaz sentenció el partido colocando el 3-1. Luego de dejar en el camino al arquero local, el colombiano definió sin oposición y le aseguró un importante triunfo al Liverpool.

La revancha en Anfield se disputará el 13 de abril.