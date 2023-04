Manchester United no cedería a Garnacho para el Mundial Sub 20

La fecha del Mundial coincide con el tramo final de las temporadas europeas, por lo que los Red Devils se encontrarán en un momento clave: definiendo la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Además, si logra vencer a Sevilla el jueves, y luego también se impone en semifinales, los de Erik Ten Hag estarían disputando también la final de la UEFA Europa League.

Por eso, y pese a la gran cantidad de estrellas que tiene en su plantel el entrenador neerlandés, es que el club no tiene intenciones de ceder a Garnacho, quien sí tiene la voluntad de venir a representar a la Albiceleste. Encima, FIFA le da la derecha al equipo inglés, ya que si bien es una competencia oficial, no se celebra en una ventana de fecha FIFA, lo que implica que los clubes no estén obligados a dar a los jugadores.

La misma regla aplica para los clubes argentinos, aunque allí la historia es distinta: desde AFA incitarán a las instituciones a que larguen a los juveniles. Uno de los casos que ya empiezan a hacer ruido es el de Valentín Barco, quien está precitado y parece haberse afianzado en la defensa de Boca.

A pesar de que la lista que Mascherano brindó se reducirá de 37 a 21 jugadores, Garnacho era una de las fijas para integrar el plantel mundialista, al igual que la mayoría de los famosos 'Europibes', como Nicolás Paz, Matías Soulé, Luka Romero y los hermanos Franco y Valentín Carboni. Aunque de todos ellos, a priori el único que tendría trabas para salir es el ex Atlético de Madrid.

Mientras, el extremo español de madre argentina de 18 años se recupera de un esguince severo en su tobillo derecho sufrido en marzo y ya le apunta de lleno a su vuelta a las canchas.

Vale destacar que la Selección Argentina no clasificó al Mundial Sub 20 mediante el Sudamericano Sub 20, sino que FIFA le quitó la organización a Indonesia por incumplimiento de garantías y aceptó la candidatura de AFA. Es así como Mascherano, quien había dado un paso al costado, volvió a hacerse cargo de la 'Scalonetita', con la flamante integración de Leandro Stillitano como ayudante.

La lista preliminar de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros: Nicolás Claa (Lanús), Franco Herrera (Barracas Central), Federico Gomes Gerth (Tigre) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo), Nahuel Arias (San Lorenzo), Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Barco (Boca), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Brian Aguilar (Lanús), Valentín Gómez (Vélez), Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata), Renzo Malanca (Huachipato de Chile), Román Vega (FC Barcelona), Franco Carboni (AC Monza) y Julián Aude (Los Angeles Galaxy).

Mediocampistas: Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero), Tiago Palacios (Talleres de Córdoba), Gino Infantino (Rosario Central), Christian Ordoñez (Vélez), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata), Máximo Perrone (Manchester City), Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa), Nicolás Paz (Real Madrid), Valentín Carboni (Inter de Milán), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), Juan Gauto (Huracán), Federico Redondo (Argentinos), Esteban Lucero (Defensa y Justicia) y Tomás Avilés (Racing).

Delanteros: Alejo Véliz (Rosario Central), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United), Brian Aguirre (Newell's) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).