Maradona está desaparecido y Dorados arrancó sin él: ¿seguirá Diego?

Ni Maradona ni su cuerpo técnico se presentaron al inicio de la pretemporada. A Diego lo esperaban después de navidad, el pasado miércoles 26 de diciembre, pero nunca apareció por México. En estos días, el preparador físico, José Altieri, se hizo cargo de las prácticas junto a José Marroquín, técnico de la Segunda de Dorados.

El propio Marroquín avisó que no sabe cuándo "va a regresar" Diego, aunque esperan que sea después de pasar las fiestas de Año Nuevo en Argentina. De todas maneras, con este panorama sumado a la no continuidad de Luis Islas en el equipo -no le renovaron el contrato-, parece difícil que el 10 siga en México.

Y no solo no tendría a Islas, tampoco contaría con Mario García, el experimentado DT mexicano, que lo ayudó en todo este primer semestre para que se adapte al fútbol local. Entonces, ¿qué hará Diego?

Según el director deportivo de Dorados, Juan Pablo Santiago, yae prolongaron el vínculo con Maradona por seis meses más; pero por ahora de Diego no hay ni noticias sobre su presencia.