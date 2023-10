Tras el partido, su entrenador Marcelo Bielsa analizó el triunfazo y llenó de elogios a su próximo rival, la Selección Argentina de Lionel Scaloni. "Es un ciclo brillante, no solamente en los resultados, campeón del mundo, sino en la vigencia por seguir ganando y el tipo de fútbol que construye", comentó.

El director técnico del equipo oriental, que fue entrenador de la albiceleste entre 1998 y 2004, continuó con los elogios para el campeón del Mundial de Qatar 2022 y destacó que “todas esas cosas agigantan la dimensión de una potencia que lo es la Argentina, por más de que no quede bien que lo diga yo al ser argentino”.

Además, agregó: “Es un equipo lleno de virtudes”.

Argentina y Uruguay se enfrentarán el jueves 16 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, debido a que el Monumental estará afectado a una serie de recitales.

Con respecto al triunfo ante Brasil, Bielsa comentó: "Estoy con un sentimiento de agradecimiento muy grande hacia los jugadores porque todos vimos cómo lucharon, cómo protegieron y buscaron el resultado, así que estoy muy agradecido por la alegría que nos dieron a todos".

f1TaGTh4E_360x240__1.webp

Y analizó: "Defensivamente el partido fue bueno. No es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil. Nos costó después, compartimos mucho la pelota, ellos jugaron con facilidad y nos costaba presionar. Me hubiera gustado aumentar recuperaciones en campo rival que no las tuvimos como hubiera querido y así es como nace nuestro juego. Lo positivo es cómo defendimos y lo que debemos corregir es quitarle la pelota más rápido al rival".

Luego, Bielsa reconoció que fue el partido más importante de su ciclo: "De los cuatro partidos que jugamos, esta victoria es distinta a la anterior. Jugar contra Brasil siempre presupone una dificultad añadida, así que esta victoria fue el punto más alto de los cuatro partidos que jugamos".

Con este triunfo, Uruguay es uno de los escoltas, con 7 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 junto a Brasil y Venezuela. La Celeste tiene dos victorias, un empate y una derrota en este inicio que tiene a la Selección Argentina en lo más alto con puntaje perfecto (12).