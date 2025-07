Miguel Ángel Russo le pidió "perdón" al hincha de Boca y aseguró que "no tocamos fondo"

"Al hincha de Boca le pido perdón y disculpas, no es normal ni natural esta etapa. Tenemos arreglarlo entre nosotros, a puertas cerradas, y nada más. Como corresponde", comenzó el entrenador de Boca que todavía no conoce la victoria en su tercer ciclo en el club a pesar de atravesar siete partidos desde su vuelta a la institución.

"Me hago cargo de todo, me corresponde a mí darlo vuelta, esta es la síntesis de todo. No hagan un drama, tuvimos un problema de papeles con la salida de Merentiel, son cosas que pasan y ustedes hacen un mundo en la cual no existió, está muy clarito, ¿eh? Les agradezco", contó sobre la insólita situación que se vivió con el uruguayo en el entretiempo.

Por otro lado, Russo comentó: "Esto se sale trabajando y teniendo las ideas claras y nada más, no hay otra forma y otra manera. Ya he pasado un tiempo importante con ellos y me toca a mí darlo vuelta. Agarré una etapa donde conocía al club, al plantel algunos los conocía, ahora me toca exclusivamente a mí darlo vuelta".

"No digo que Boca tocó fondo porque material tenés, llegó el momento de cambiar algunas cosas también en las cuales estos 15 días que tenemos hay que trabajar mucho para lograr el cambio que necesitamos y el club necesita. Me hago cargo de todo, no busquen cosas donde no hay. No es normal, no me gusta perder, no estoy acostumbrado a perder con Boca, es la primera vez que me pasa, pero soy fuerte, en el sentido anímico", completó el entrenador.