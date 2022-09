Marcelo Gallardo: "Fue un partido de mediocre para abajo"

"Equivocarme me puedo equivocar siempre. El plan de juego era el del primer tiempo y no lo pudimos ejecutar como hubiésemos querido que resultara", resaltó en respuesta a las consultas por las decisiones tomadas en la formación inicial.

"Tengo jugadores inteligentes para aplicar cualquier sistema. Después sale o no sale. Son las apuestas estratégicas de los entrenadores", agregó.

"Después del gol de ellos no tuvimos esa búsqueda para ir a buscarlo, es lo que nos queda. No pudimos salir de ese golpe. Teníamos jugadores en cancha para hacerlo pero no lo hicimos. Tuvimos aproximaciones pero no llegadas", apuntó.

"Es muy poco lo que hicimos y también lo que hizo Boca. Fueron aproximaciones muy ligeras. Hubo dos situaciones para cada equipo y ya está, lo perdimos", destacó sobre el desarrollo del encuentro.

En referencia a lo que queda de la Liga Profesional, Gallardo indicó: "Este partido es anímico y puede ser un golpe duro. Dependerá de nosotros si podemos salir rápido. Hay chances, hay poca diferencia de puntos en nueve fechas por jugar".