Tema lesionados: “Leo tuvo una sobrecarga muscular, sintió lo mismo y jugó lo que jugó por eso hay que esperar la evolución. Pinola está mucho mejor y está en los tiempos programados y no lo voy a arriesgar para el fin de semana. El Chino Martínez Quarta sufrió una sobrecarga de la nada esperemos la evolución habrá estudios y veremos si está para jugar, no vamos a correr riesgos”.

Sobre la llegada de Paulo Díaz. “Está feliz de estar en este club lo tenemos y se va a adaptar porque es un jugador muy competitivo y a nivel internacional. Estamos contentos más allá de lo qué pasó por ahí con los tiempos. Una de sus virtudes es hacer goles de cabeza y va bien tiene intuición y es un aporte más, es un refuerzo para jugar de marcador central”, dijo el DT.

La vuelta de Scocco: “Vi todo el partido y después de tres meses es positivo que se sienta liberado y con movimientos naturales, eso es bueno. Por eso estamos contentos e irá de a poco. Hablamos con él y estaba bien por cómo se sintió”.

Cerro Porteño, el rival en cuartos de la Libertadores. “No teníamos preferencia y esperábamos a cualquier porque a esta altura es lo mismo. Es un cuarto de final y es decisivo, de todas manera encontraste con rivales del propio país es más incómodo y se siente que el stress es mayor. Pero estábamos preparado para cualquiera y no hay ventajas”, dijo Gallardo.

La falta de gol: “Es una cuestión de ocuparse y seguir jugando para conseguir el juego. Porque eso pasa siempre en el inicio de una temporada y sabemos que no estamos funcionando como queremos. Pero hay que lograrlo con rodaje, pero haber pasado a Cruzeiro así es un buen signo y los goles van a venir acompañado del funcionamiento colectivo, tenemos jugadores para eso”.

Los elogios de Ramón Díaz. “Supe de la declaración y me genera orgullo cuando llegue en 2014 tuve que suceder al más exitoso de la historia y yo me enfoqué en eso y pensé en mis posibilidades. Todo estaba por armarse y a mi me ayudó que el equipo venga de ser campeón y eso fue una base. Estoy agradecido por esas palabras", confesó el Muñeco.

Sobre el mercado de pases: “En este caso se hizo larga la espera, pero siempre fuimos estables a la hora de los mercados porque hay un plantel armado y vamos viendo. En este mercado de pases hay cosas que no se pueden prever, pero acá nadie se quiere ir y eso lo siento. Es bueno sostenernos así con una gestión deportiva detrás de una solidez con jugadores que tienen ganas de quedarse, nos hace sentir que es difícil que venga alguna oferta siempre y cuando nos sea algo exorbitante”

Evaluación del plantel. “Para que no haya preguntas el único que no va a estar en la lista es Pratto para que se ponga bien ya que la idea fue que esté en estos partidos y ahora debe hacer un trabajo especial, el resto los que estén disponibles tienen chances”, dijo Gallardo.