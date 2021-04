Marcelo Gallardo: "Siempre es lindo jugar un superclásico"

No obstante, el DT bajó los decibeles y aseguró que "meterse en un partido que no se sabe cuándo se va a jugar no te genera ningún urgencia. Esperemos ver cómo se organiza la Copa y cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo, porque son partidos para disfrutar".

En cuanto al análisis del triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán, Gallardo detalló: "Resolvimos bien la primera parte con muy pocos espacios en una cancha que no se ofrecía para el buen juego y encontramos algunos lugares para maniobrar, en los cuales pudimos ser oportunistas".

Embed Noche de victoria en La Plata



Próximo entrenamiento: mañana a las 17, en River Camp.#VamosRiver pic.twitter.com/Iwyo8vQa1m — River Plate (@RiverPlate) April 8, 2021

En tanto, admitió que "en el segundo tiempo lo pudimos liquidar para no sufrir como terminamos sufriendo, pero si no definís ante estos equipos que son fuertes, en algunos momentos podes sufrirlo".

"Me gustó porque pudimos seguir con nuestra idea y tuvimos buen juego en una cancha que no estaba bien. Eso demuestra que respetamos lo nuestro mas allá de lo que ofrezca el rival. Para nosotros es un gran desafío elevar el nivel y para eso tenemos que trabajar", continuó el entrenador Millonario.

Por último destacó a Federico Girotti, quien convirtió los dos goles de River, pero adelantó que "aFederico le falta crecer todavía, porque son sus primeros pasos y le falta muchísimo. Lo importante es que vaya aprendiendo".