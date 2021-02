Marcelo Gallardo: "Valoro el triunfo ante un equipo difícil"

"Valoro el triunfo ante un equipo difícil como Rosario Central porque lo del fin de semana pasado había sido injusto de acuerdo al trámite del partido y por cómo lo terminamos perdiendo", fueron las palabras que utilizó el DT al finalizar el partido para dar sus sensaciones.

En tanto, manifestó que "hoy ligamos lo que no ligamos muchas otras veces" y reconoció que el equipo "hoy no fue el River que dispuso de buenos controles y registro de pases, porque no podíamos encontrarnos, pero obtuvimos el resultado".

Además, Gallardo brindó detalladamente la explicación del partido y puntualizó: "El primer gol nos dio cierta tranquilidad pero igual era parejo. Por el segundo, y por la expulsión de Central, pudimos tener más control de juego".

Bajo la misma línea, agregó: "Con un jugador más fuimos más precisos en los pases y eso termino dándonos la victoria con más tranquilidad, algo que no nos pasó la semana pasada. Empezar a ganar siempre es bueno para pensar en lo que viene".

Por último, se refirió al estado del nuevo césped del Monumental y afirmó que "es una cancha que cambia absolutamente a lo que veníamos acostumbrados", y luego añadió: "Ayer hicimos un entrenamiento muy liviano y solo tuvimos un poco de conocimiento de cómo eran los piques y cómo rodaba, pero con el pasar del tiempo vamos a estar mejor".

Por su parte, Rafael Santos Borré, el autor del primer gol en la victoria por 3-0 ante Rosario Central, dijo luego del partido que las negociaciones por su renovación "están muy avanzadas" y remarcó que “River es un lugar donde soy feliz y no quiero irme apurado”.

Por último, el colombiano manifestó: "Hoy estamos muy conformes y tranquilos con la idea de juego. Si seguimos por este camino vamos a seguir validando lo que somos”.