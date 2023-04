Mariano Herrón: "Los jugadores hicieron un gran partido"

"Quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un gran partido, un gran esfuerzo y a veces pasan estas cosas, se hace todo el desgaste para ganar", expresó Herrón en conferencia post partido.

El técnico fue consultado además por el rendimiento del árbitro en el encuentro, debido a las expulsiones del paraguayo Bruno Valdéz y Facundo Roncaglia.

"No tengo absolutamente nada que decir del arbitraje. Creo que fue un partido correcto. Tendremos que ver las jugadas si fueron expulsiones o no, más la de Facundo Roncaglia en el segundo tiempo, no hay mucho qué decir", comentó.

El técnico será el conductor del plantel para el duelo del domingo ante Colón de Santa Fe, en La Bombonera, a la espera de la contratación del club de un nuevo entrenador, en reemplazo de Hugo Ibarra.