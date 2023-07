Martín Demichelis, fiel al ADN: "Salimos campeones a lo River"

Al ver el Monumental envuelto en una fiesta, expresó: "Este festejo representa el trabajo de tantísima gente y el merecimiento de tantísimas cosas e hinchada que tenemos por cada parte del mundo. Esto es de todos, no solo cuerpo técnico y jugadores, del mundo River que hoy está feliz. Me alegro por este granito de arena que podemos aportar a la institución, con una historia muy enriquecedora".

En tanto, se mostró "Estoy emocionado y feliz. Es muy difícil de explicar lo que es desde adentro ver el Monumental feliz. Hoy creo que fuimos la demostración de porqué fuimos campeones. Me sentí muy orgulloso y representado de ver al equipo jugar. Salimos campeones a lo River".

"Uno intenta muchas cosas desde la idea loca que tenemos los entrenadores pero estaba convencido de que lo podíamos hacer de la manera que al hincha de River le gusta y gracias a Dios los jugadores captaron enseguida, se divirtieron a la hora de jugar y entrenar. Tuvimos facetas malas, pero a lo largo del torneo creo que fuimos justos ganadores", remarcó.

Y cerró: "Me siento muy orgulloso de haber sido parte de este plantel. Agradecido a los dirigentes por la apuesta que hicieron en mí. Jamás me cuestionaron nada ni inducido a que juegue de tal o cual manera, y eso me dio una tranquilidad enorme".