Martín Demichelis: la crisis en River y elogio a los referentes

El DT esquivó cualquier alusión al conflicto que desembocó en reuniones con un grupo de jugadores: "Se los digo siempre a mis más cercanos, no sé por dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar, a leer ni a mirar. Me concentro sólo por levantarme feliz por ser el entrenador de River, que lo soy muy orgulloso y valoro muchísimo".

"Me voy temprano para armar los mejores entrenamientos para los jugadores, los exigos y ellos responden porque son muy competitivos, y desde los mayores, que son los primeros, hasta los más chiquititos. Puertas adentro, en el River Camp convivimos dentro de una armonía que nos hace fuertes, diferentes y nada nos va a desestabilizar. Vamos a seguir en la búsqueda de lo que fuimos, con un grandísimo plantel", recalcó.

Y se refirió a las filtraciones de un off con periodistas en los que habría deslizado que hay jugadores a los que no querría en el plantel después de diciembre. "Lo reflejan los números, en la ultima etapa, de los cinco jugadores que más minutos jugaron, el primero fue (Franco) Armani, con 37; Milton (Casco), con 35; Nacho (Fernández), con 33; Enzo Díaz se metió ahí, y el quinto es Enzo (Pérez), con 37. No tengo a los grandes para que manejen el vestuario, sino para usarlos porque son extremadamente competitivos", señaló.

Por último, para graficar la intensidad con la que trabajan los más grandes, reveló en esta entrevista en ESPN una infidencia: "Te cuento un detalle mínimo, en la semana hicimos un torneo de tenis futbol y el trio campeón fue Milton, Jony Maidana y Enzo Pérez, así son ellos y de ahí para abajo se exigen todos los demás".