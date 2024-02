Martín Demichelis: "La sensación es de amargura"

Sobre el resultado, Demichelis dijo: " La sensación es de amargura no haberle podido regalar un triunfo a la gente que nuevamente llenó la cancha, con un recibimiento increíble. No pudimos cerrar lo que habíamos salido a buscar. No salimos a empatar, queremos ganar siempre, especialmente en los clásicos", comenzó.

Luego, el DT del Millonario agregó: "Nos pusimos en ventaja y no aprovechamos las que tuvimos. Cuando nos empatan, tuvimos algunas más, sin haber sido extremadamente superiores. El fútbol no se mide con la vara de merecimientos, pero creo que River mereció un poco más", analizó.

Le preguntaron sobre el planteo de su rival y dijo que "no creo que Boca haya venido a empatar, no me voy a meter en el análisis del rival", expresó. "Martínez es un entrenador al cual respeto y aprecio, seguramente le va a dar una identidad a su equipo como hizo en Tigre y Huracán. Está en esa búsqueda, no me metería en su planteo y análisis. Pero si yo, como entrenador de River, termino el partido con siete defensores, no estaría respetando la historia de River", completó.

Embed ️ "SI YO COMO ENTRENADOR DE RIVER TERMINO EL PARTIDO CON 7 DEFENSORES, SEGURAMENTE NO ESTÉ RESPETANDO LA HISTORIA DEL CLUB"



✍️ Martín Demichelis pic.twitter.com/RW7Wku0pOC — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2024

"Está claro que no haber ganado de local con nuestra gente, no haber ganado cuando estábamos en ventaja sabe a poco, y entraremos en análisis finos de si los que entraron lo hicieron bien, pero si la de Mastantuono iba adentro estaba todo bien. Entonces el análisis fino lo haré puertas adentro, no es fácil entrar desde el banco con el ritmo que tiene un superclásico", sentencia Demichelis.

Por último dijo que "No me voy preocupado, me voy descontento por no haber ganado", sobre el contexto. Y de cara al futuro comentó: "Hay que clasificar porque después no hay ventaja. Estamos en construcción, hemos empatado los últimos tres partidos. Hay cosas buenas, como que no perdimos, somos de los que menos nos convirtieron, somos el que más generó, creo que el que más convirtió, vamos primeros, hay cosas para destacar, pero tras empatar el superclásico de local la sensación es de poco. Pero miremos el vaso medio lleno", cerró Micho.