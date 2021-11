"No me voy a cansar de nombrar a los dos líderes que tenemos, Sebastián Prediger y Martín Galmarini, me saco el sombrero por ellos dos porque agarraron a los compañeros y le dijeron por acá es el rumbo", agregó.

Con respecto al desarrollo del torneo de Primera Nacional, analizó: "Es un torneo durísimo, el fútbol argentino debe estar entre los más competitivos y difíciles del mundo. Quizás nos engañaban ellos cuando no paraban de ganar y hacían muy fáciles los partidos. La realidad es que terminamos un torneo muy parejo, con grandes equipos y mucha historia. Siento que es justo que hayamos salido campeones".

Luego, el capitán Sebastián Prediger aseguró: "Jugamos muy bien y estoy seguro de que aquellos que no apoyaron esto fueron muy pocos".

"Estamos en paz porque volvimos a Primera. Me acuerdo un mensaje negativo que nos llegó en la concentración de un hincha y se lo dedico a él". concluyó.

Martín Galmarini, otro de los referentes de Tigre, declaró: "Creo que mas haya del esfuerzo que todo equipo hace para conseguir semejante premio, entiendo que fuimos un plantel super único y nos hicimos más fuertes cuando veíamos que se nos complicada".

"Para mi es un momento indescriptible, me agarra de grande y después de muchos años. La verdad es algo que yo anhelaba, como todos mis compañeros y por suerte se terminó dando".

Por otra parte, el arquero Gonzalo Marinelli, señaló: "La verdad que pudimos concretar lo bueno hecho en todo el año y dimos el paso de buena forma. Tuve un año complicado por mis lesiones, todo pasa y ahora tengo este premio".

El exRiver también valoró el buen rendimiento del equipo en el campo de juego: "Supimos que ellos jugaban bien, aunque nunca nos inquietaron. Seguramente iremos al estadio a festejar con nuestra gente".

Por último Cristian Zabala, autor del único gol del encuentro, comentó: "Somos el mejor equipo, el que intentó toda la temporada aunque no se nos dio siempre".

"Pasamos un campeonato duro y ahora todo es alegría: cumplimos el objetivo", remarcó el mediocampista tras volver a Primera División.