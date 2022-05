Matías Almeyda es el nuevo entrenador del AEK Atenas

La institución griega hizo el anuncio oficial en sus redes sociales tras la firma de un contrato con vigencia hasta mediados de 2024, con la opción de renovar por una temporada más.

"Inicié mi carrera como entrenador en River Plate, uno de los mejores clubes del mundo. Viví 10 años en Europa, donde jugué en grandes clubes, pero la gente siempre va a hablar y mucha gente comete un error en juzgar sin haber visto. Les pido que me vean trabajar y después me juzguen, dijo Almeyda en un video difundido por el club.

"El problema es cuando hablan los exjugadores y algunos entrenadores. Creo en la honestidad y la palabra. Lo hago con amor, pasión y sin interés. A partir del primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo. No voy a mirar otros equipos. Vengo a trabajar y que me vaya bien. Si me va mal, me echarán, y si me va bien, levantarán trofeos, aseguró el Pelado sobre algunos cuestionamientos con respecto a su llegada.

Almeyda comenzó como entrenador en River cuando se produjo el histórico descenso en junio de 2011. Lo devolvió a la primera división, pero se marchó a los pocos meses. Su carrera continuó en Banfield (2013-2015) y luego recaló en el fútbol mexicano para conducir a Guadalajara (2015-2018).

El ex volante del seleccionado argentino también dirigió a San José Earthquakes de la MLS de los Estados Unidos (2018-2022).