Mauro Formica finalizó su vínculo con Newell´s y se despidió

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Mauro Formica no vestirá la camiseta rojinegra durante la próxima temporada, tras decidir la finalización del vínculo contractual de común acuerdo", expresó la institución rosarina en un comunicado oficial que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, añadió que "Mauro se despide para afrontar un nuevo ciclo personal", en tanto que le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y le agradece sus actos de amor a los colores".

¡Éxitos Gato, #Newells siempre será tu casa!



Si bien es una baja sensible en medio de la revolución que causó la salida de Germán Burgos como director técnico, el Gato no cerró un buen ciclo, ya que las lesiones lo fueron marginando de a poco y el jugador fue perdiendo consideración tanto para el Mono como para Frank Darío Kudelka en la temporada anterior.

Al respecto se manifestó el futbolista en sus redes sociales: "Que difícil se me hace una despedida por este medio. Cuando llegué al club solo era un niño que se divertía y perseguía su sueño de jugar en la Primera. Cada tarde con mis compañeros de la '88 era algo maravilloso que hasta hoy recuerdo con cariño todas esos días en Malvinas y Bella Vista".

"Gracias por formarme como jugador y persona, voy a estar alentando como toda la vida desde donde me toque. Con aciertos y errores siempre lo hice con el corazón. Saludos a todos los leprosos"



Gato Formica se despidió del club a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma carta de despedida, Formica agregó: "Saben bien que mi sangre y mis venas son rojinegras. Newell's me enseñó a nunca bajar los brazos y siempre voy a estar para lo que me necesiten desde el lugar que me toque".

Ahora, Mauro Formica, con pasado en Blackburn Rovers, Cruz Azul, Palermo y Pumas, continuará su carrera futbolística en otra institución.