Mauro Zárate viene dulce y suma méritos hasta en las prácticas

Desde entonces, y con tres juegos oficiales que ya se pueden tomar como referencia, la realidad futbolística marca que el ex Vélez viene sumando méritos para ganarse un lugar entre los once.

Gol, asistencia y figura en la goleada en San Juan ante San Martín cuando arrancó desde el minuto cero y golazo de tiro libre frente a Godoy Cruz saltando a escena como carta de recambio para participar de la última media hora del encuentro, le dan al “19” una considerable ventaja sobre el capitán.

Y ayer, en el arranque de la semana que se cerrará el domingo con el choque ante Belgrano en el Gigante de barrio Alberdi y justamente en el día del cumpleaños número 35 de Carlitos Tevez (también fue el cumpleaños 33 de Marcos Díaz), Mauro Zárate volvió a ser protagonista.

Es que el cuerpo técnico armó una práctica de fútbol en espacios reducidos con aquellos jugaron que no arrancaron el partido del último domingo, y Zárate clavó un muy lindo gol con un zurdazo cruzado a la carrera que se metió junto a un rincón. Pero también se mostró muy activo y con rasgos de líder, alentando en todo momento a sus compañeros de turno.

Claro que Gustavo Alfaro no dio ninguna pista en esta primera práctica y recién mañana le dará forma a la práctica principal de once contra once para empezar a diagramar el equipo para el domingo. Allí se sabrá si la actualidad de uno y otro, pesa. O si hasta pueden llegar a compartir escena como él mismo afirmó el domingo.

Mientras tanto, Nahitan Nández trabajó de manera diferenciada y será evaluado durante lo que resta de la semana, día a día, para saber si el técnico, que lo considera un jugador clave, puede contar con él para esta excursión a Córdoba. El que trabajó a la par del resto fue el colombiano Frank Fabra quien el fin de semana sumó cincuenta y cinco minutos en reserva tras dejar atrás una larga inactividad por la rotura ligamentaria que sufrió el año pasado.