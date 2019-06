El ex entrenador de la Selección Argentina disparó en Tyc Sports: "Ruggeri le arruinó la vida a su hija porque baila horrible. Para ser cómico hay que prepararse. Y agarrar un libro de vez en cuando".

Embed César Luis Menotti, en @EstudioFutbol: "Que Ruggeri haga su vida. De vez en cuando es bueno agarrar un libro. Para ser cómico hay que prepararse". pic.twitter.com/YVZt0De5C6 — TyC Sports (@TyCSports) June 27, 2019

Otras picantes frases

-No me interesa lo que diga. Estuvo diez años comiendo asado en el predio. Hoy es un periodista y no tiene ningún peso más que ese.

-Si la salud me lo permitiera, me moriría de ganas de estar en Brasil. No entiendo las pelotudeces que dicen.

-He hablado todos los días con el entrenador. Tampoco me voy a poner a discutir con periodistas que no saben un carajo.

-Lo único que me puede remover de la AFA es que cuando me encuentre con Tapia no acordemos sobre lo que hemos conversado o no se pueda llevar a cabo.

-El periodismo maneja urgencias que son imposibles. Yo no puedo decir cuáles son los tiempos de la selección cuando hay partidos establecidos para los clubes.