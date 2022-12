Messi habló del cruce con Lewandowski y el posteo de Canelo

La pugna comenzó sobre el epílogo del partido, cuando Lewandowski empujó a La Pulga tras un amague. El árbitro cobró falta e inmediatamente el delantero quiso pedirle disculpas, pero el Diez del seleccionado nacional no se las aceptó.

Y continuó en el saludo final, porque al encontrarse en el centro del campo cruzaron un diálogo poco amigable, aunque terminaron poniéndose de acuerdo en aclarar lo que había ocurrido.

Ante los medios, el capitán fue consultado al respecto y no quiso dar muchos detalles: "Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad".

Por otra parte, también habló acerca del posteo del boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien lo acusó por pisar una camiseta de México en el vestuario: "Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta".