Messi se perfila como titular ante Colombia en el Monumental

La Selección Argentina volvió a entrenarse tras la victoria frente a Chile en Santiago y ya se enfoca de lleno en su próximo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ante Colombia. El partido se jugará el martes 10 de junio a las 21 en el estadio Monumental, y todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien se perfila para volver a la formación titular.

El capitán del Inter Miami, que fue al banco y no sumó minutos en el partido anterior, participó este sábado de una práctica más exigente junto a los jugadores que no fueron titulares en Santiago, y comienza a ganar terreno para ser parte del once inicial que buscará otro triunfo ante su gente.

Según trascendió desde el entorno de la Selección, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni evalúa seriamente incluir al rosarino desde el arranque. La idea es darle ritmo de competencia, ya que el plantel también se encuentra en etapa de afinamiento de cara a la próxima Copa América.

Entrenamiento dividido

La jornada de este sábado en el predio de Ezeiza estuvo dividida en dos grupos: por un lado, los futbolistas que jugaron la mayoría de los minutos frente a Chile realizaron tareas regenerativas. Por otro, el resto —incluido Messi— hizo ejercicios de mayor intensidad.

Una de las novedades del día fue la reincorporación al grupo de cuatro jugadores clave: Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González, quienes habían estado suspendidos por acumulación de amarillas y ya están disponibles para enfrentar al seleccionado cafetero.

Scaloni también sorprendió con una medida habitual pero que siempre llama la atención: sumó a tres juveniles para completar los trabajos tácticos: Ian Subiabre, Valentino Acuña y Maher Carrizo, todos pertenecientes a las divisiones juveniles de AFA. Esta práctica, que se repite en cada concentración, busca enriquecer a los jóvenes con experiencia de selección mayor y brindar variantes al entrenador durante los ejercicios.

El reemplazante de Tagliafico, la gran duda

La única baja confirmada para el duelo ante Colombia es la de Nicolás Tagliafico, quien quedó automáticamente fuera de la convocatoria tras sumar una nueva tarjeta amarilla en el partido anterior. Su ausencia deja un hueco sensible en la banda izquierda de la defensa.

En ese sector, la disputa por el lugar está entre Valentín Barco y Facundo Medina, aunque el ex jugador de Boca parece correr con ventaja por dos razones: su proyección ofensiva, que encaja con la idea de juego ante un rival como Colombia, y la confianza que ya le demostró Scaloni en otros encuentros.

Si bien el DT todavía no confirmó el equipo, la formación podría contar con varias modificaciones respecto al duelo en Chile, tanto por razones tácticas como por el regreso de los jugadores que cumplieron sus sanciones.

El partido ante Colombia no solo es importante por la competencia en sí, sino por el contexto simbólico. La Selección campeona del mundo volverá a jugar ante un Monumental colmado, en lo que será otra fiesta albiceleste en casa. La venta de entradas fue un éxito, y se espera un marco de más de 83.000 personas alentando a Messi y compañía.

En lo estrictamente deportivo, Argentina buscará mantener el buen nivel y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Colombia, por su parte, llega con intenciones de cortar el envión argentino y acercarse a la zona de clasificación directa al Mundial.

Más allá de los ensayos tácticos y decisiones de último momento, la gran noticia para los hinchas es que Messi está en condiciones físicas de ser titular y Scaloni lo considera para el inicio del encuentro. Su ausencia en el partido anterior fue una medida de precaución tras molestias leves, pero el astro entrenó con normalidad y se lo vio motivado.

Con 37 años y una agenda intensa en el Inter Miami, el 10 argentino demuestra que sigue siendo pieza clave tanto en la cancha como en el vestuario. Su presencia desde el arranque será, sin dudas, una inyección anímica para el equipo y una celebración para el público.

Lo que sigue

Después del duelo ante Colombia, el cuerpo técnico pondrá la mira en la preparación final para la Copa América 2025, que se disputará en Estados Unidos. Allí, Argentina buscará defender el título obtenido en 2021 en Brasil y continuar con este ciclo dorado que, de la mano de Messi, Scaloni y una nueva generación de talentos, sigue escribiendo historia.