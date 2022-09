Messi se sumó con otros tres jugadores a la Selección Argentina

¿Por qué arribó con ellos? Pese a que ya no comparte equipo con Paredes y Di María (ambos llegaron a Juventus), el capitán sí mantiene una gran amistad con ellos y los tres decidieron hacerlo juntos. Además, Tagliafico no solo ahora juega en la Ligue 1, la misma liga de Leo, si no que el domingo lo enfrentó en la victoria del PSG por 1 a 0 al Lyon. Y estos cuatros futbolistas se sumaron a Thiago Almada y Alexis Mc Allister, quienes fueron los primeros en ponerse a disposición de Scaloni.

Mientras que con el correr de las horas de este lunes se espera que llegue la mayor parte de la lista de futbolistas para poder empezar con los entrenamientos en horas de la tarde. De lunes a jueves, la Selección se entrenará desde las 17.30 -hora local, que es una hora menos que en Argentina- en el predio del Inter Miami para el partido que el viernes desde las 21 jugará ante Honduras. Luego, el martes 27 se medirán ante Jamaica.