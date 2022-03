Messi trabajó a la par del grupo y sería titular

El astro del Paris Saint Germain, tras arribar al país en las primeras horas del día, no tuvo inconvenientes para alistarse en el turno vespertino en el ensayo táctico que diagramó el DT Lionel Scaloni en el complejo deportivo de Ezeiza.

La fuerte gripe que le impidió al crack rosarino estar presente el domingo último en el partido que PSG perdió ante Mónaco (0-3) por la Liga I francesa parece haber quedado atrás y no haber dejado secuelas.

Lo cierto es que Scaloni, más allá de que el capitán no llegue con el ritmo aconsejable, no evalúa la posibilidad de que el '10' arranque desde el banco de los suplentes como pasó, por ejemplo, en Montevideo frente a Uruguay (1-0).

Segundo día de labores en Casa



¡Sigue la puesta a punto!

El único futbolista convocado que hoy efectuó una tarea diferenciada es el también rosarino del PSG, Ángel Di María, todavía con pequeños vestigios de un desgarro.

Para decidir la alineación que saldrá a la cancha este viernes a las 20.30, en La Bombonera, el técnico Scaloni parece enfocado en armar un dibujo 4-3-3, al que todavía le quedan algunas incógnitas.

Franco Armani (River Plate) ocupará la valla que dejará vacante Emiliano 'Dibu' Martínez, mientras que el bloque defensivo estará compuesto por Nahuel Molina (Udinese, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal) y Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos).

En la mitad de la cancha se alinearán tanto Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España) como Leandro Paredes (PSG, Francia). Pero el entrenador aún no resolvió si Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra) o Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania) será el pistón que se ocupará la banda izquierda.

En el tándem ofensivo, Messi irá por derecha y Nicolás González (Fiorentina, Italia) lo hará por izquierda. Por el centro, luego del resultado positivo de Covid-19 del bahiense Lautaro Martínez (Inter, Italia), la pulseada quedó entre su compañero en el Milan, Joaquín Correa, y Julián Alvarez.

Los marcadores de punta Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (ambos del Sevilla español) no podrán estar en el compromiso ante el combinado 'vinotinto': el ex River Plate acusa dos amonestaciones y está inhabilitado. Mientras que el ex jugador de Racing ni siquiera se trasladó desde Europa por hallarse lesionado.

Otros jugadores que tampoco fueron llamados en esta última doble fecha de eliminatorias son los cuatro involucrados en el episodio con Brasil en el Arena Corinthians de San Pablo, en septiembre pasado. Ellos son el arquero Emiliano Dibu Martínez y el mediocampista Emiliano Buendía (ambos del Aston Villa), el zaguero central Cristian Romero (Tottenham) y el mediocampista Giovani Lo Celso (Villarreal, España).

Argentina y Venezuela se medirán este viernes, a partir de las 20.30, en cancha de Boca Juniors, con el arbitraje del peruano Kevin Ortega. Luego el equipo albiceleste finalizará su actuación en la eliminatoria el martes 29, en condición de visitante ante Ecuador, en la ciudad de Quito.