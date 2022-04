"Hoy San Lorenzo parece abandonado, condenado a descender. Hay falta de gestión, no hay ideas, no hay capacidad. Somos una institución muy pobre, hay que levantarla", pidió el exmandatario azulgrana, responsable de la construcción del Nuevo Gasómetro en el Bajo Flores.

El otrora dirigente del Ciclón, expulsado como asociado en 2003 por irregularidades que cometió en el último tramo que estuvo al frente del club (resultó la máxima autoridad entre 1986 y 2001), expuso su malestar por "los manejos que hay en el club".

"En San Lorenzo, (Marcelo) Tinelli está por un lado; (Matías) Lammens por el otro. Si seguimos así, vamos camino al descenso. Sobre todo con un equipo que no gana y que encima se le debe plata a todo el mundo", expuso Miele a Radio Cooperativa.

Miele, de 74 años y que ganó cinco elecciones en las que revalidó sus respectivos mandatos, dijo que "para manejar un club necesitás 15 horas por día. No veo el compromiso de ciertos dirigentes", descerrajó.

Los cuestionamientos al expresidente de la entidad se iniciaron a principios de siglo, cuando encabezó las gestiones para formalizar un acuerdo económico con la desaparecida empresa International Sport Leisure (ISL) para comercializar los derechos de imagen.

El arreglo a punto de concretarse generó un fuerte rechazo entre los asociados y simpatizantes, por lo que se efectuó una movilización de repudio el 30 de noviembre de 2000, lo que generó que la Policía reprimiera, aunque el objetivo se cumplió: no se firmó el convenio con ISL.

De ese movimiento espontáneo de parte de la comunidad "cuerva" quedó institucionalizado como el "Día del hincha de San Lorenzo" el 30 de noviembre.

"Yo tendría el 50 por ciento de los votos, porque la gente nos cree. Siempre fuimos con la verdad", indicó. "Me animé a todo en mi vida, cómo no me voy a animar ahora" Si agarré el club con 160 pedidos de quiebra", concluyó Miele.