"¿Me dan 2 meses más?", indicó Russo, tras lo cual manifestó: "No se pueden pedir plazos. Además no es sólo el inicio, sino todo lo que viene, pero en vez de quejarme, hay que planificar. Hay que hacerlo y cumplir".

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino y al hablar del pedido de retrasar el torneo argentino, el flamante técnico xeneize expresó: "Con el tema del campeonato hablamos con los dirigentes, saben cuál es mi posición y entiendo la posición de Boca. Son calendarios apretados. La Copa es más larga, pero se agregaron más fechas al torneo local".

"Ahora es otro tipo de torneo, de siete fechas. El parate te corta, el arranque depende de cada uno y mantener los niveles cuesta. El que venía con envión lo corta y el que venía bajo, puede recuperar", aseveró.

ADEMÁS:

Wanchope Ábila se volvió a lesionar: sufrió un esguince de tobillo

El impactante video con el que Adidas presentó las nuevas camisetas Xeneizes

En relación a la llegada de refuerzos comentó: "Con el tema del mercado de pases estamos trabajando. No es fácil por un montón de situaciones, pero estamos trabajando a full con todo lo que necesitamos para mejorar este plantel. Estoy día a día y permanente".

"Lo de Pol Fernández mientras no está cerrado no puedo decir nada", manifestó Russo, que también se expresó sobre el peruano Paolo Guerrero: "No he descartado nada porque tenemos el libro de pases abierto, todo puede suceder".

Luego indicó: "Con todos, incluso con (Carlos) Tevez, hablamos de lo futbolístico, que es lo que más nos interesa e intentamos sacar lo mejor de cada uno. El trato diario, más allá de conocerlos futbolísticamente, se los va conociendo a nivel personal. Hablo mucho con todos, nos vamos metiendo de lleno a lo que es Boca y lo que buscamos a corto plazo". También opinó de la ida de De Rossi: "Con Daniele fuimos muy claros, queríamos que se quede, tanto los dirigentes como yo pero el ser humano está antes. Le despedimos y le deseamos lo mejor".