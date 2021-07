Miguel Ángel Russo: "Nos metimos muy atrás y no me gusta"

Al ser consultado por el empate, el DT declaró: “Es importante porque cambiamos todo el equipo, hay chicos que debutaron, algunos vienen de lesiones. Estoy conforme con muchas cosas y hay otras en las que hay que mejorar”.

En esa sintonía, agregó que "me queda preocupación porque tenemos cómo resolver lo que hizo Unión, Por más que el rival obliga, nos metimos muy atrás y no me gusta", aunque subrayó que el empate se logró en "la primera fecha del torneo, de visitante y viniendo de la Copa".

En un análisis detallado, explicó que "el arranque del partido fue como pretendemos" y que en el segundo tiempo "perdimos la pelota, porque el rival exige y obliga. Además, Obando, que fue muy importante, quedó golpeado".

Por último, agregó que el rendimiento de los chicos "es producto del trabajo que se viene haciendo de inferiores y lo que venimos haciendo con todos los demás".