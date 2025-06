Miguel Ángel Russo: la "final" con Auckland City y la situación de Marcos Rojo

"Es fútbol. Primero hay que hacer lo nuestro, estamos hablando mucho de eso, de qué forma y de qué manera", comenzó Russo al ser consultado por un posible "empate arreglado" entre bávaros y lusos. Para el experimentado entrenador, no hay margen para la especulación.

Luego, analizó a su contrincante de este martes, que perdió 10-0 con Bayern Múnich y 6-0 con Benfica, donde dejó en claro que Boca no debe confiarse. "El rival es el rival. Es el tercer partido que juega, va a intentar mejorar. Hay que pensar que Benfica recién le hizo el gol en el final del primer tiempo. Es fútbol, nosotros estamos bien", comentó.

Luego, se le consultó por el clima, considerando el calor que invade en el verano norteamericano. "Venimos del invierno de Argentina, no estamos acostumbrados. Son pequeñas cosas que existen y hay que considerarlas, pero tenemos que competir y sobreponerse", sostuvo Russo, quien también analizó los primeros partidos de su nuevo ciclo en el club: "Hay cosas buenas y para mejorar. Estoy muy contento en este poquito tiempo que hemos tenido. También tenemos que ser más inteligentes y hay cosas por mejorar".

Por otro lado, Russo expresó sobre la situación de Marcos Rojo. "De esas cosas que ustedes dicen yo no hablo, hablaré cuando entienda que es el momento. Son situaciones mías nada más y lo más importante es el partido de mañana", sostuvo el DT del Xeneize al ser consultado en conferencia de prensa.

Ante la repregunta sobre la situación del defensor aseguró: "Está todo bien, sí. Y no hablo más. No tengo que decir un montón de cosas de lo que algunos de ustedes inventan y otras desarrollan". "¿Es un invento?", fue puesto contra las cuerdas Miguelo. "No digo nada yo, no leo ni escucho. No sé lo que dicen ustedes. No tengo tiempo", contestó.

"No vivo pendiente de una noticia, estoy pendiente del trabajo y de cómo están los jugadores", cerró el tema el flamante entrenador de Boca que hoy no tiene en cuenta a Rojo por sus problemas físicos y ciertas actitudes del futbolista, algo que también molesta a la dirigencia.