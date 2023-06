MLS: todo lo que hay que saber sobre la nueva liga de Lionel Messi

Calendario y sistema de competencia de la MLS

La primera particularidad es el calendario y el sistema de competencia. La MLS consta actualmente -para este año se sumó el St. Louis City- de 29 equipos divididos en dos zonas: Conferencia Este (aquí juega Inter) y Conferencia Oeste, al igual que en la NBA. No hay descensos ni ascensos.

Cada equipo disputa 34 partidos en la temporada regular: ida y vuelta contra los de la misma Conferencia, e interzonales definidos por sorteo. Además, hay una fecha de clásicos, denominada "Rivalry Week". Una vez finalizada la temporada regular comienza la postemporada: clasifican los primeros siete de la tabla, y el ganador de un "partido comodín" entre el octavo y el noveno.

El "partido comodín" es una serie al mejor de tres: quien gana dos encuentros clasifica. Bajo el mismo formato se juegan luego los cuartos de final, ya con todos los clubes definidos. En semifinales el sistema es el tradicional: partido único en cancha del mejor ubicado en la tabla. Del mismo modo, en la final juega de local el mejor clasificado.

La fase regular se juega entre febrero y octubre (cuando llegue Messi, Inter de Miami tendrá todavía más de media competencia por delante: actualmente está último en la Este). En octubre también se juega el "partido comodín" y comienzan los cuartos de final de los playoff, que terminan en noviembre. A fin del penúltimo son las semifinales, y en los primeros días de diciembre se juegan las finales de ambas Conferencias.

Luego, los dos ganadores de sus respectivas Conferencias se enfrentan en diciembre en la Copa MLS, para definir a una especie de supercampeón, en cancha del equipo que haya sumado más puntos. Pero eso no es todo, ya que la liga también entrega el MLS Supporter's Shield, premio entregado al equipo que más puntos haya hecho a lo largo de la temporada regular entre las dos conferencias.

los angeles.jpg Los Ángeles FC, el último campeón de la MLS.

Por último, la clasificación a la Concacaf Champions League: la MLS otorga cuatro cupos, que van para el vencedor de la MLS Cup, el ganador de la Supporter's Shield (que será el puntero de una de las dos conferencias), el primero de la conferencia restante, y el mejor clasificado en la tabla general (en caso de que se repitan equipos, se van liberando plazas, como en el fútbol argentino con la tabla anual).

Además del Inter de Miami de Messi, los equipos que conforman la Conferencia Este son: Atlanta United FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew, D.C. United, CF Montréal, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City, Philadelphia Union, Toronto FC y Nashville.

Reglas económicas de la MLS: tope salarial y "Jugador Franquicia"

Pese a que la Major League Soccer se acostumbró hace varios años ya a llevar varias figuras del fútbol mundial, tiene un reglamento bastante estricto: para la temporada 2023, el tope salarial establecido por la MLS es de 5.2 millones de dólares por franquicia, aunque a esta cifra se pueden añadir 1.9 millones en otras variables, como por ejemplo el General Allocation Money (GAM), un dinero que la liga totorga por jugadores que formen parte del Draft (ver más abajo).

Por otro lado, la figura del “jugador franquicia”: todos los clubes tienen la posibilidad de contratar un máximo de tres futbolistas por fuera del tope salarial mencionado. Dicho mecanismo surgió para que en su momento Los Ángeles Galaxy pueda contratar a David Beckham (hoy dueño del Inter de Miami). Gracias a este sistema, arribaron figuras como Kaká, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, y próximamente Lionel Messi, entre otros. El objetivo es aumentar la competitividad de la liga.

Draft y Juego de las Estrellas: eventos que la MLS tomó de la NBA

Al igual que en la NBA, el Draft consta de un listado de futbolistas que son elegidos por las franquicias durante tres rondas de picks, en un orden que está determinado en función del rendimiento de los equipos en la temporada anterior.

El Partido de las Estrellas de la MLS es un amistoso que se lleva a cabo a la mitad de cada temporada, y ha ido cambiando su formato: inicialmente era mix de la Conferencia Este vs. mix de la Conferencia Oeste, luego han intercalado formatos (estadounidenses de la MLS vs. extranjeros de la MLS, Selección de la MLS vs. Selección de Estados Unidos, Selección de la MLS vs. clubes europeos), y desde el 2021, la Selección de la MLS juega contra la Selección de la Liga mexicana.