Guzmán es un fanático de Messi. De hecho, alguna vez realizó la entrada en calor con la camiseta del 10. No obstante, aseguró que no evaluaría una oferta de la MLS. "No dejaría a Tigres por Inter Miami, solo jugaría con Messi en Newell's, pero quizá juguemos contra Inter Miami", tiró en zona mixta. Podrían cruzarse en la Leagues Cup, que arranca en julio y enfrenta equipos mexicanos y estadounidenses.

Por otra parte, Guzmán se refirió a la cláusula de salida que tiene su contrato, que estipula irse a préstamo en caso de que Messi decida ir a Newell's. "La cláusula se puede reconversar todo el tiempo, no hay nada escrito, siempre hay cosas claras y buena predisposición de todas las partes. Soy consciente de dónde estoy, tengo la cabeza y energía puesta en Tigres, no puedo poner mi futuro en manos ni pies ni cabeza de nadie, estoy muy contento en Tigres, de seguir siendo un equipo competitivo y el apoyo y respeto que me da la institución temporada tras temporada", expresó.

Tigres derrotó 2-1 este domingo a Pachuca en Los Angeles y se consagró campeón de campeones del fútbol méxicano. En una final plagada de argentinos y con un gol decisivo de Nicolás Ibáñez (ex Inferiores de Lanús, Comunicaciones y Gimnasia LP) incluido, el conjunto de Monterrey se quedó con el trofeo por cuarta vez en su historia.

En el partido para definir al mejor equipo de la temporada 2022/23, se enfrentaron el vencedor del Torneo Apertura (Pachuca) y el del Clausura (Tigres) a partido único en el Dignity Health Sports Park de California.

En el complemento, con Tigres 1-0 arriba, Nahuel Guzmán se volvió uno de los nombres clave de la tarde por frenar varias chances de los Tuzos y mantener la ventaja mínima. El rosarino fue fundamental toda la campaña para su equipo y en este encuentro decisivo lo volvió a demostrar. Luego ingresaría el argentino Nicolás Ibáñez para poner el 2-0 final.

¡Nahuel Guzmán le pregunta cada seis meses a Messi si vuelve a Newell's!

"Le mando un mensajito a Leo cada seis meses para ver si va a volver o no. Le pido que me avise tres días antes así armo la valija. Siempre me mete tres puntos suspensivos. Nunca sabés cuándo te va a decir que sí o que no”, reveló hace un tiempo Nahuel Guzmán en D Sports Radio.

Y agregó: "El día que me diga que vuelve, agarro una mochila, ni valija, y me voy. Yo en algún momento le dije que si estaba dispuesto a jugar seis meses o un año, lo acompañaba. Es la excusa para que me lleven a mí".

"Es el sueño de cualquier hincha de Newell’s. Como excompañero, amigo y colega de Leo, creo que es algo que a él le gustaría, lo ha dicho en entrevistas y le ha hecho ruido. Lo veo, porque si no lo veo, se pierde la ilusión", profundizó.

“Me lo imagino con la camiseta, el estadio, la gente vuelta loca. Sí que hay que acomodar muchas cosas. Lo veo jugando de local y los fines de semana que no juega de visitante tomando mates en la casa, como le gusta estar. Ilusionémonos, creo que él se lo merece", remarcó.