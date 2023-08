Nazareno Colombo, muy cerca de ser jugador de Racing

El zaguero del Halcón, de 24 años, es pretendido por el entrenador Fernando Gago para reforzar la zona defensiva del equipo y podría llegar a la Academia a cambio de tres millones de dólares por la totalidad de su pase.

En caso de que se haga efectiva la incorporación, sería el quinto refuerzo del equipo de Avellaneda, tras las llegadas de Agustín Almendra, Roger Martínez, Gastón Martirena y Juan Fernando Quintero.

Por otra parte, con miras al encuentro del próximo jueves ante Atlético Nacional en Medellín, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador académico sigue con los ensayos para definir el once inicial.

Los que no podrán estar en esta llave son Almendra, por seguir vinculado a Boca Juniors hasta fines de agosto; ni Juanfer Quintero, quien por no haber llegado a tiempo no pudo ser inscripto por la dirigencia en la lista de buena fe.

Gago tiene dos dudas para el partido en Colombia: en la zona defensiva Facundo Mura pelea la titularidad con el refuerzo uruguayo Martirena, mientras que en el ataque el colombiano Roger Martínez podría ingresar por Nicolás Oroz.

El once titular formaría entonces con Nicolás Tagliamonte; Mura o Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Gabriel Hauche, Roger Martínez u Oroz y Maximiliano Romero.

El entrenamiento matutino de hoy comenzó con tareas en el gimnasio y luego, en la cancha auxiliar, continuó con trabajos de posesión y tareas tácticas. La delegación académica viajará mañana al mediodía con destino a Colombia.

Racing jugará ante Atlético Nacional el jueves desde las 21 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con el arbitraje del brasileño Braulio Da Silva Machado y TV a cargo de Fox Sports, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Se va Maxi Moralez

En tanto, Maximiliano Moralez rescindió su contrato con el club, tras no sumar el tiempo de juego deseado en su retorno, y podría continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos.

El futbolista se reunió este martes con el presidente del club Víctor Blanco, con el objetivo de definir los términos de rescisión del contrato que finalizaba en diciembre de este año y así ponerle fin a su segundo ciclo en la entidad de Avellaneda, el cual estuvo muy lejos de los esperado por los hinchas.

Moralez, que fue clave para Racing en la promoción de 2008 ante Belgrano de Córdoba para mantener la categoría, retornaría nuevamente a la MLS estadounidense, ya que parte de la familia del futbolista volvió a vivir a Nueva York hace algunos meses. Justamente, hay grandes chances de que regrese al New York City, club en el que se desempeñaba antes de regresar a la Academia .

"Obviamente no era lo que pensé cuando regresé, me quería quedar hasta fin de año pero estas cosas tiene el fútbol, y ahora toca cambiar la mentalidad y ver qué pasa", afirmó el futbolista tras la reunión.