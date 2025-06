Luciana Salazar llegó a Divasplay

“Me resultó muy tentadora la forma en que abordaron el proyecto: arman un plan de marketing completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza, y eso me dio mucha seguridad. Los números cerraban, y dije: ¿por qué no probar?” explicó la blonda.

La propuesta se basa en una estética provocadora y elegante, que le permitió a Luciana Salazar reconectar con un costado que ya había explorado años atrás, ahora desde una mirada más madura.

“La producción superó mis expectativas. Me propusieron ser parte del proceso creativo, proponer ideas y trabajar desde un lugar en el que me sentí muy cómoda. Estuvo bueno volver a explorar este lado mío con el que tanto me conecté en el pasado. Lo hice a mi manera, en mi tiempo y con total libertad” declaró Luciana.

“Es contenido erótico con glamour, Provocador, como yo. Además, me permitieron recrear algunas de mis escenas más icónicas, que iré subiendo con el correr de las semanas” agregó la bomba rubia.

El primer anuncio del desembarco de Luciana Salazar en Divasplay se dió a conocer a través de un sketch del programa "Ahora Caigo", el programa de preguntas y respuestas conducido por Darío Barassi en El Trece, en donde la actriz interpretó a la exnovia del personaje de Mariano Saborido.

“Luciana, lo nuestro fue hermoso, pero yo ahora me debo a otra persona, vos vas a encontrar a un hombre mejor que yo” le dijo “Pepe” mientras que la rubia le insistía “Con esos músculos, esa carita...” a lo que el joven le respondió “Es que yo ya no soy el mismo semental de antes, yo ya no puedo más ser lo que era, este cuerpo tallado ya no está para vos. Luciana, vos ya sabés lo que yo quiero” expresó, haciendo alusión a su intención de integrarse al staff Chadsplay, la versión masculina de Divasplay.

El proyecto con contenido masculino y estética profesional reúne figuras como Cristian U, Rodrigo Cascón, Francisco Delgado, Tony Coggi, Juanchi Busilachi, Sebastian Francini, Rodrigo Jara, Martín González, Mauricio Miguenz y continúa expandiéndose con talento local e internacional.