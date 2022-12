Néstor Gorosito bancó a Lautaro Martínez: "Ya entrarán"

"Lautaro, partí de la base que sos Crack ,no dejes de confiar en vos,tener 3 posibilidades de gol en menos de 30 minutos no es fácil, antes no las tenías, vamos genio, ya entrarán", publicó Pipo en apoyo al Toro.

Ese no fue el único tweet del director técnico luego del partido ante Australia, sino que además festejó el triunfo de la Scaloneta y destacó a Lionel Messi, a quien tiene de ídolo, y a Rodrigo De Paul.

"Vamos muchachos!!!! Dios extraordinario, como siempre, muy bien la defensa, muy bien De Paul!!!!", fue el otro posteo dedicado a la Selección de Gorosito, que está muy metido en el Mundial.