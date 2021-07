Néstor Ortigoza: "Esto era un partido por los puntos"

"Somos un equipo serio, jugamos todos los partidos de la misma manera. Hoy también sabíamos que iba a ser un partido duro. De afuera se hablaba que eran chicos, que Boca jugaba con la reserva. Pero nosotros estábamos concentrados en lo que teníamos que hacer para no regalar nada. Creo que ganamos bien y a medida que vayan pasando los partidos vamos a ir mejorando", aclaró el capitán del conjunto de Boedo, que regresó a la entidad a mitad de año.



"Esto era por los puntos y los chicos la verdad que juegan muy bien, lo vimos contra Banfield. Una lastima que hayan jugado dos partidos en cinco días pero bueno, la culpa no fue nuestra. Nosotros sabíamos que íbamos a jugar y nosotros lo jugamos como una final. Lo importante es que la gente se quede contenta y que nosotros sumemos de a tres. Un triunfo siempre te hace crecer la confianza. La verdad que llevarnos los tres puntos nos pone muy contentos desde lo anímico y grupal", comentó el especialista en ejecutar penales.



Con respecto a las idas y vueltas de la posible postergación del partido dijo: "Nosotros nos mantuvimos al margen de eso. Nos entrenamos y nos preparamos para el partido. No tenemos ni voz ni voto en este tema, la verdad es que a los chicos de Boca hay que felicitarlos porque hicieron un partido bárbaro. Y reitero: nosotros fuimos a jugar un partido en serio y en ningún momento pensamos en que eran chicos".