Néstor Ortigoza: "Hay que tratar de dejar a la gente feliz"

"Lo hablamos con Torri esta semana, no sabemos si vamos a poder jugar otro clásico de local y con nuestra gente. Es una semana para disfrutar, sabemos que va a ser muy lindo, obviamente con la presión que conlleva este partido. Hay que tratar de dejar a la gente de San Lorenzo feliz y disfrutarlo", analizó el mediocampista en la antesala del enfrentamiento barrial.

Por otra parte, añadió: "Desde que llegué al club, vi que era mi lugar en el mundo. Me siento muy identificado con la gente y desde el primer día sentí el cariño, así se hace mucho más fácil".

En cuanto a su actualidad, señaló: "Hay que estar preparado. Hoy me está tocando entrar en el segundo tiempo y hay que hacerlo de la mejor manera. Estábamos en una situación en la que no podíamos ganar, no veníamos jugando como queríamos, y en el partido contra Talleres pudimos hacerlo y ganarle a un equipo importante".

Mientras que con respecto a su relación con Troglio, quien lo viene dejando en el banco y le da algunos minutos sobre el final, explicó: "Se entiende la decisión del técnico. Los años van pasando, los chicos están rápidos y yo le puedo aportar al equipo desde mi experiencia. Obviamente que estoy para lo que el DT me necesite".

En ese sentido, detalló: "Pedro no habló conmigo y no hace falta que lo haga tampoco. Con él tengo otra relación, porque además de ser mi técnico es muy amigo mío, una gran persona. Entonces uno trabaja relajado. Él tiene que mirar para el costado y ver que estoy disponible, pero no tiene que contarme todo lo que hace porque no está bueno para mis compañeros".

En términos futbolísticos, Troglio tiene todo definido para repetir el equipo que logró sumar de a tres por primera vez en la Copa de la Liga, el pasado sábado, en el Mario Alberto Kempes.

Por ende, el próximo sábado a las 16.15 saldrían Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Ezequiel Cerutti, Yeison Gordillo, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau; Ricardo Centurión; Nicolás Uvita Fernádez.