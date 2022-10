Newell's hizo gala de su eficacia y festejó en Santa Fe

Tras 19 años, Newell's Old Boys superó como visitante a Unión y se metió en zona de Copa Sudamericana. Juan Manuel García marcó el único gol del partido.

Newell's Old Boys se acordó de ganar en el estadio 15 de Abril donde no imponía condiciones desde 2003. No le fue nada sencillo superar a Unión, pero hizo pesar su contundencia para imponerse por 1-0 y sumar tres puntos de vital importancia en su carrera por quedarse con una de las plazas para la Copa Sudamericana.