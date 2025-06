Newell's sancionó a chicos de sus inferiores por sacarse una foto con Ignacio Malcorra

Los nenes, que fueron notificados hace unos días, juegan al baby en la Escuela Malvinas Argentinas de Newell's, que está cerca del estadio Marcelo Bielsa, y la foto ocurrió hace aproximadamente tres meses, cuando se enfrentaron en un partido frente a Defensores de Funes.

En ese encuentro estuvo presente el volante referente del Canalla (quien marcó dos goles y también fue clave en los últimos cuatro triunfos consecutivos en los clásicos) y ahí se tomaron la foto. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó controversias entre algunos hinchas, pero la institución días atrás tomó la decisión de 'licenciarlos' por tres meses y que no puedan jugar. Actualmente, les queda casi dos meses por cumplir.

Si bien el escandaloso hecho había ocurrido días atrás, todo salió a la luz recientemente porque un grupo de padres, enterados de la situación y molestos con el accionar del club, decidieron difundir la noticia en los principales medios de Rosario.

Según argumentaron desde Newell's, el castigo es para "cuidarlos" y que no "tengan inconvenientes" ya que habrían recibido amenazas de la barra y de algunos simpatizantes que pedían expulsarlos del club.

Carlos Panciroli, coordinador del predio, le confirmó a La Capital de Rosario que se les quitó la beca que tenían y agregó: "Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell's. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente".

image.png

Juan Álvarez, quien es encargado de la Escuela de Fútbol Infantil, aseguró en declaraciones a Rosario Cadena 3 que estás son "medidas preventivas para la integridad física de los chicos" y agregó: "Hoy en día, por lo tanto, recibimos amenazas, una manifestación, un martes donde no podían entrenar los otros chicos que van".

La sanción que le aplicó el club a los nenes fue "consensuada con los propios padres", según explicaron desde la Lepra. Además, el club le bajó el mensaje a los demás integrantes de las divisiones juveniles que no tienen que tomarse fotos con jugadores o ídolos de Central.

Ignacio Astore, presidente de Newell's, aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo con los padres de los chicos a raíz de "amenazas telefónicas" que recibieron las familias tras la viralización de la imagen. "Esto es de hace casi dos meses, se viralizó por toda la ciudad", comenzó contando el mandamás.

image.png

"Como presidente del club me senté con los padres y el coordinador de las inferiores. Había angustia, incertidumbre y miedo porque podía alterarse la ciudad por gente que no tiene un pensamiento dentro de los parámetros lógicos, como si sacarse fotos con un personaje futbolístico de otra institución es malo", agregó.

"Ante eso se tomó la decisión, no de una sanción, sino una medida de tomar precauciones para que ninguno sufra alteraciones en lo físico ni lo psicológico. La decisión fue que los chicos no iban a entrenar. Uno de los padres se puso a llorar con angustia por las amenazas que recibía", aseguró.

"Como son menores de edad quedamos en reunirnos en 40 días, pero nadie toma medidas de castigo ni nada por estilo. Yo no entiendo por qué sale hoy esto. Los padres me decían que recibían llamadas telefónicas de amenazas. Algunos estaban de acuerdo en que no sigan entrenando", concluyó.