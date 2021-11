Newell´s se impuso por la mínima diferencia ante Unión

Con esta victoria la Lepra se ubica en el puesto decimonoveno con 23 puntos y los de Santa Fe, con 25 unidades, ocupan el decimocuarto lugar.

Si bien el encuentro se fue desarrollando de una manera pareja, por momentos el local consiguió las aproximaciones más claras.



Primero fue Pablo Pérez quien alertó al equipo visitante a los 13´ con un disparo que salió desviado tras no poder pegarle de la mejor manera. Minutos después lo tuvo Francisco González, quien conectó de cabeza pero el balón salió apenas afuera.

A medida que fue pasando el tiempo, el local comenzó a bajar su intensidad a la hora de atacar. Mientras que Unión se concentró más en neutralizar los avances del rival que en crear jugadas que impliquen un riesgo.

Recién a los 34´ llegó la jugada más clara del Tatengue. Mediante una equivocación del arquero Ramiro Macagno, Luna Diale envió un centro atrás para que Juan Nardoni remate pero finalmente el defensor Cristian Lema despejó con lo justo y salvó a la Lepra.

Sobre el final el conjunto visitante se animó más y volvió a acercarse a la apertura del marcador. Gastón González disparó y Mariano Bíttolo en la línea evitó el primero de Unión.



Ya en el complemento, Newell´s salió decidido a ponerse en ventaja y a los 5 minutos lo consiguió. Pablo Pérez remató perfecto y cumpliendo con la ley del ex colocó el 1-0 para su equipo.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1457814683633729541 #LPFxTNTsports | ¡La inexorable Ley del Ex! Pablo Pérez controló fuera del área y sacudió de derecha para el 1-0 de Newell's sobre Unión. pic.twitter.com/Z32zS4cZeb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2021

La Lepra no se conformó con la mínima ventaja y con más confianza siguió presionando al contrincante en busca de un mejor resultado parcial. A los 8´ Tomás Jacob disparó y el travesaño le negó el segundo tanto.



Unión no supo reaccionar y se alejó cada vez más de un posible empate. El ritmo del juego fue bajando y las aproximaciones no fueron protagonistas en los minutos finales.