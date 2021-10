Newell's y Aldosivi no despertaron emociones en el Coloso

Bajo el interinato de Adrián Taffarel tras la salida de Gamboa, Newell's igualó sin goles frente a Aldosivi en Rosario y sigue sin levantar cabeza.

Fieles a su flojo andar en el campeonato, el partido que protagonizaron Newell's Old Boys y Aldosivi de Mar del Plata no fue una excepción. En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Parque Independencia, por la continuidad de la decimoséptima fecha de la Liga Profesional, el cero se adueñó del resultado y, aunque el local estuvo más cerca en el segundo tiempo, no la embocó y los hinchas leprosos terminaron enojados.