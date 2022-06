Nicolás Tagliafico reveló porqué no llegó al Barcelona

"En el mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club, faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería cuatro o cinco millones de euros por un traspaso y el Barsa quería una cesión con opción de compra, pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo qué sé no ha habido contacto para el de verano", contó.

"Muchos clubes buscarán lateral izquierdo y el Barsa es uno de ellos, yo no descarto nada. El mercado será largo y apenas empieza ahora", agregó el actual defensor del Ajax.

"En cualquier club grande están los mejores jugadores, siempre habrá que luchar para tener un sitio. Yo estoy preparado, me hace más fuerte mentalmente. La competencia interna es buena porque hace mejor al equipo".



"He jugado como titular casi siempre durante mi carrera pero estos últimos tiempos he tenido que batallar más por mi puesto y eso me ha hecho crecer a nivel mental porque he visto que puedo ayudar al equipo desde diferentes perspectivas y no solo en el campo. Me ha hecho sacar el mejor de mí", concluyó Tagliafico.