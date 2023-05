“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia”, dijo indignado ya que había invitado a su nieto por primera vez a una cancha. "A veces usa la ropa del club y a veces la de Malvinas, dos cosas que tienen un lugar importante en su corazón", señaló este ex combatiente que defendió la patria en 1982.

“Cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo pasar; pregunto: ¿por qué?” a lo que me respondieron: porque está con una gorra de Malvinas”. Dos sujetos de seguridad de la FIFA le prohibieron la entrada, salvo que se quite la gorra que vestía orgullosamente.

“Me hicieron sacar por la policía”, agregó y siguió: “Mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto primera vez”.

Enseguida, el DT se contactó con el secretario de Estado de Deportes, quien le explicó cuáles son las disposiciones para estos eventos internacionales. “Le tengo mucho respeto, pero le dije que es una aberración que yo no pueda entrar a una cancha vistiendo algo que es de Malvinas", sostuvo el entrevistado.

Dijo que también le pasó a un compañero suyo que es técnico y remarcó que ningún equipo inglés está jugando en el lugar.

FUENTE CANAL 13 DE SAN JUAN