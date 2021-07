Nuevos casos de Covid-19 en la Villa Olímpica

La situación puntual de la delegación checa hizo que el primer ministro Andrej Babis hable apuntando directamente contra el médico del equipo, quien no se habría vacunado. “No me gusta en absoluto, no sé lo que ha podido pasar. Intentamos persuadir a la gente para que se vacune y el médico no lo estaba. Es injusto para los deportistas”.



Por este motivo, el Comité Olímpico Checo decidió abrir una investigación sobre el posible brote en el vuelo chárter que llevó a los deportistas de Praga a Tokio el 16 de julio, entre ellos los seis contagiados.

Quien también habló de la posible falla en aquel viaje en chárter fue David Travnicek, director de la agenciaque representa a la jugadora de vóley Nausch Slukova: “A nuestros ojos, la logística increíblemente subestimada es puro amateurismo. Es una falla de la persona a cargo del vuelo chárter, no de las personas a bordo”.

La lista de casos positivos de personas relacionadas con los Juegos Olímpicos de Tokio se acercó a 90 y crece el temor por un posible brote masivo dentro de la Villa Olímpica.