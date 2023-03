Oficial: los amistosos de la Selección Argentina en este mes

"Estoy con muchas ganas de que llegue el reencuentro (con los argentinos). Fue muy especial cuando volvimos después de la Copa América y fue una locura después del Mundial y esto va a ser algo similar", comentó hace unos días Lionel Messi en París, después de ser ganar el The Best a mejor jugador del 2022, el año en donde fue más feliz en su carrera porque conquistó "mi sueño, lo único que me faltaba".

Embed #SelecciónMayor El equipo de @lioscaloni jugará el 23/03 en el estadio Monumental y el 28/03 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. pic.twitter.com/jwr98oAYvg — Selección Argentina (@Argentina) March 2, 2023

"No veo la hora de jugar en Argentina. Eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista y el ir ahí y jugar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental o no, pero va a ser hermoso. No veo la hora de ir", comentó antes el Dibu Martínez, quien ganó el The Best a mejor arquero del 2022.

"Tenemos que disfrutar esto, que es único. Más allá de que esto sigue, hay que disfrutarlo, saborearlo, y cuando llegue el momento, competir", comentó por su parte Lionel Scaloni, quien entró en la historia grande de la Selección Argentina.