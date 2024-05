Oscar Ruggeri criticó a Esequiel Barco por su festejo en el gol de River

En el festejo del gol que terminó de redondear la goleada, con varios de sus compañeros detrás, el mediocampista movió su mano derecha con un claro signo de “sigan hablando” para aquellos que habían cuestionado su rendimiento en los últimos meses. Para algunos fue un gesto hacia los hinchas, mientras que para otros fue un desahogo al poder convertir y romper una racha negativa.

Embed

En este contexto, Oscar Ruggeri, el exjugador que participá como columnista en ESPN, dio su opinión sobre el gesto del futbolista surgido en Independiente de Avellaneda en su festejo de gol. “No lo entiendo y no lo tiene que hacer. El equipo estaba ganando y no tuvo necesidad de hacerlo. Ahora lo van a esperar, porque los hinchas no se olvidan. Cuando uno se enfrenta a la gente, es porque se quiere ir. Si no rinde el próximo partido lo van a putear. Y no sólo van a putear a Barco, sino a todo el equipo”, analizó el Cabezón.

Y el ex futbolista agregó sobre la actitud de Barco: “Seguro que después se arrepintió cuando llegó a la casa”.

Después del partido, Barco aprovechó la oportunidad y habló sobre su presente. “No fueron meses fáciles, pero había que seguir trabajando e insistiendo, el fútbol es así. A veces estás entre los 11, a veces hay que esperar en el banco, y cuando te toca entrar, dar lo mejor para ayudar al equipo. Me ha tocado estar afuera y seguir trabajando e insistiendo; me vino muy bien el gol, estoy muy contento”, dijo.

Embed

River quiere sellar el pase a octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad

River recibirá este martes a Libertad de Paraguay con la premisa de obtener un triunfo que le permita garantizarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, en el marco de la quinta jornada del Grupo H.

El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21:30, tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza y contará con la transmisión en directo de la señales Fox Sports y Telefe.

River llega a este compromiso luego de su debut triunfal en la Liga Profesional 2024 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 0, mientras que en su última presentación en la Copa Libertadores se trajo un empate con sabor amargo tras igualar 2 a 2 con Nacional de Uruguay luego de estar ganando con comodidad por dos tantos.

Para este compromiso, el entrenador Martín Demichelis no quiere dejar nada al azar, ya que River es líder del Grupo H y una victoria le daría una doble satisfacción a los hinchas porque sacarían boleto a los octavos de final y también para el Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos 2025.

Para este partido, el técnico que es observado de reojo por los simpatizantes, volverá a sumar a Miguel Borja entre los titulares respecto al equipo que viene de ganarle el sábado a Central Córdoba (SdE).

Además, en el once inicial se darían varios regresos: Rodrigo Villagra y Rodrigo Aliendro volverían a formar parte de la alineación titular y uno de los que saldrá es Nicolás Fonseca, mientras que el otro en abandonar el equipo estaría entre Barco e Ignacio Fernández.