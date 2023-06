Otra baja en Independiente: Mauricio Cuero rescindió su contrato

Cuero llegó a Independiente como jugador libre en diciembre de 2022, jugó 11 partidos y no metió goles ni dio asistencias. Nunca logró alcanzar un buen nivel. El colombiano de 30 años cobrará hasta el último día trabajado y aceptó resignar el sueldo que le correspondería por los 18 meses de contrato que le quedaban por delante.

El ex Banfield se suma a Sergio Barreto -vendido a Pachuca- y Juan Cazares, quien todavía no se fue pero no será considerado por el DT y si no logran venderlo le rescindirán.

Por otro lado, el Rojo venció a Los Andes en un amistoso para que los suplentes sumen rodaje: fue 4-1 con tres goles de Nicolás Vallejo y otro tanto de Damián Pérez. Se jugaron dos tiempos de 35', y se realizó en el predio del CAI en Villa Domínico.

Zielinski alineó a: Diego Segovia; Luciano Gómez, Patricio Ostachuk, Joaquín Laso y Damián Pérez; Nicolás Vallejo, Agustín Mulet, Kevin López y Rodrigo Atencio; Juan Cazares y Braian Martínez. Luego, ingresaron David Sayago por el Chaco Martínez, quien fue titular en Santa Fe en la dura derrota por 3-0 contra Unión, y Justo D'Angelo por Atencio.

Independiente levantó una inhibición

Independiente levantó una de sus tres inhibiciones y está más cerca de poder incorporar. El Rojo le pagó la deuda de 137.000 dólares a Defensor Sporting por el pase del mediocampista uruguayo Carlos Benavídez, por lo que solo restan los pagos al América de México (por Cecilio Domínguez) y a Pablo Hernández para que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le quite la sanción al club y pueda incorporar en el próximo mercado de pases.

En tanto, respecto al pago con el América el club abonó un millón de dólares con recursos propios el viernes pasado, por lo que desde el Rojo esperan que este lunes o martes se realice la transferencia de la colecta del influencer Santiago Maratea a la cuenta especial del club para luego realizar otro pago al equipo mexicano.

carlos-benavidez_862x485.webp Carlos Benavídez jugó 41 partidos y marcó 4 goles en Independiente.

El fallo en contra del Rojo venía de un incumplimiento del acuerdo entre la anterior dirigencia del club, comandada por Hugo Moyano, con la de Defensor Sporting de Uruguay, que habían pactado para cancelar la deuda por la transferencia del Carlangas, el volante central que se fue del club durante la temporada pasada.

Por otro lado, los dirigentes del club de Avellaneda llegaron a un acuerdo con sus pares del Pescara y comenzaron a cancelar una deuda de 400.000 dólares. Y también se acordó un plan de pagos para abonar una deuda con el sindicato UTEDyC: el monto original era de 90.000.000 de pesos y tras una negociación se redujo a 50.000.000 que serán abonados en cinco cuotas.